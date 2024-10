Lista dos vereadores eleitos em Trizidela do Vale-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Trizidela do Vale neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Trizidela do Vale. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados que definirão o futuro político da cidade.

O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos 11 vereadores que representarão a população pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a cidade aguarda para conhecer seus novos representantes.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Trizidela do Vale são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Junior Corta Fio UNIÃO 9,03% 1.265 2 Túlio Pontes UNIÃO 7,15% 1.002 3 Belmiro PDT 6,52% 914 4 Gaguinho Balé UNIÃO 6,13% 859 5 Luciane Aguiar PDT 6,02% 843 6 Chico do Helio PDT 5,66% 793 7 Irmão Sival UNIÃO 5,12% 717 8 Corró PDT 5,11% 716 9 Kaory Pacheco PDT 4,96% 695 10 Edinalva UNIÃO 3,85% 540 11 Polax PC do B 2,63% 369

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa complexidade do processo eleitoral garante uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo as diferentes correntes políticas presentes na cidade.