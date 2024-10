Lista dos vereadores eleitos em Três Pontas-MG nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Três Pontas – MG enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve saberemos quem serão os vereadores eleitos em Três Pontas.

A disputa acirrada para as cadeiras na Câmara Municipal trouxe à tona diversas propostas e debates importantes para o futuro da cidade. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento cívico da população trespontana. Agora, resta saber quais candidatos conquistaram a confiança da maioria e terão a responsabilidade de representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já podemos apresentar a lista oficial dos vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Três Pontas. Confira abaixo os eleitos, seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Robertinho Vermelho PL 9,07% 2.913 2 Daniel Rodrigues PV 5,15% 1.655 3 Tonho do Lazo PSD 4,46% 1.431 4 Rodrigo Investigador UNIÃO 2,87% 922 5 Myller Bueno PSD 2,44% 784 6 Alexandre Enfermeiro PSB 2,31% 742 7 Maciel Ramos Viveirista REPUBLICANOS 2,13% 684 8 Professor Popó PSB 2,10% 676 9 Matheus Dias Pneumar PRD 2,09% 670 10 Coelho do Bar PSD 1,98% 636 11 Prof Valeria Evangelista PL 1,13% 364

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta não apenas os votos individuais, mas também os votos recebidos pelo partido ou coligação, garantindo uma distribuição mais equilibrada das cadeiras na Câmara Municipal.