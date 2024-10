Lista dos vereadores eleitos em Timbó Grande-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Timbó Grande neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Timbó Grande, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Timbó Grande promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos representantes que ocuparão as cadeiras legislativas pelos próximos quatro anos. A apuração dos votos está em andamento, e a população acompanha de perto cada atualização, ansiosa para conhecer os novos vereadores que irão representar seus interesses.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Timbó Grande:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Valcir Erveiro PSDB 5,75% 289 2 Daniel Hoffmann Varela PSDB 5,20% 261 3 Baxinho MDB 4,86% 244 4 Dinilson Cabeleireiro PL 4,74% 238 5 Sabino Rodrigues UNIÃO 4,50% 226 6 Reporter PSDB 4,38% 220 7 Professora Jussara PL 3,66% 184 8 Camilo Piá do Surga PSB 3,58% 180 9 Adilson Grein PSB 3,05% 153

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da votação total recebida. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.