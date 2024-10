Lista dos vereadores eleitos em Tijucas-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tijucas neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tijucas, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Tijucas está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro e eficiente para garantir a transparência e agilidade no processo. A expectativa é que os números oficiais sejam divulgados ainda na noite de hoje, trazendo alívio para candidatos e eleitores que acompanham atentamente a apuração.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Tijucas são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mauricio Poli UNIÃO 4,30% 1.028 2 Zezinho da Associação PL 4,24% 1.013 3 Cláudio do Jornal MDB 4,23% 1.011 4 Erivelto Danone PL 3,93% 938 5 Nadir da Saúde PSD 3,91% 934 6 Esaú Bayer PL 3,69% 881 7 Júlio César Bucoski PP 3,48% 832 8 Renato Laurindo PL 3,30% 788 9 Ezequiel de Amorim PSD 3,28% 784 10 Flávio Souza do Quiosque-saúde MDB 2,49% 595 11 Lizandra Dadam NOVO 2,40% 572 12 Déda Vargas PP 2,37% 565 13 Fabiano Goleiro MDB 1,93% 462

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o número total de votos válidos e as cadeiras disponíveis na Câmara, distribuindo-as proporcionalmente entre os partidos e coligações. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior.