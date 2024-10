Lista dos vereadores eleitos em Tigrinhos-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tigrinhos, Santa Catarina, neste domingo, 6 de outubro de 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tigrinhos. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos mais votados para ocupar as cadeiras no Legislativo municipal já foram definidos. A população está atenta para saber quem serão seus representantes pelos próximos quatro anos. Vale lembrar que a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Tigrinhos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TIGRINHOS

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1º Pintado PSD 9,84% 185 2º Solange MDB 8,51% 160 3º Chico MDB 7,02% 132 4º Dejalma MDB 6,33% 119 5º Crica MDB 5,00% 94 6º Jonas PSD 4,89% 92 7º Nelson MDB 4,84% 91 8º Cleide PL 4,84% 91 9º Edemilson PT 4,57% 86

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema leva em conta o cálculo do quociente eleitoral, que considera os votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.