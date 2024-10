Lista dos vereadores eleitos em Terezópolis de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Terezópolis de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Terezópolis de Goiás, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve divulgará o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A população local está atenta às atualizações, esperando conhecer quem serão os novos representantes legislativos do município.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Terezópolis de Goiás são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TEREZÓPOLIS DE GOIÁS

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Silvano Fagundes PP 7,56% 431 2 Jeová Messias UNIÃO 7,54% 430 3 Edvaldo do Sinval PODE 7,00% 399 4 Ileli Santana PP 6,93% 395 5 Fabinho do Braulino REPUBLICANOS 6,17% 352 6 Lucinha PODE 4,89% 279 7 Jânio Teixeira UNIÃO 4,75% 271 8 Luciana Tinôco PV 4,35% 248 9 Tião Macarrão REPUBLICANOS 3,28% 187

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito. O cálculo leva em conta o número de vagas disponíveis e a votação total dos partidos ou coligações. Por isso, é possível que um candidato com menos votos individuais seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.