Lista dos vereadores eleitos em Teresina-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Teresina neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Teresina para a próxima legislatura. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal da capital piauiense.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao cargo de vereador. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Teresina, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eduardo Draga Alana PSD 1,97% 9.233 2 Bruno Vilarinho PRD 1,71% 7.992 3 Enzo Samuel PDT 1,70% 7.944 4 Daniel Carvalho MDB 1,69% 7.894 5 Juca Alves PRD 1,62% 7.600 6 Roncallin PRD 1,45% 6.772 7 Ana Fidelis REPUBLICANOS 1,44% 6.756 8 Joaquim do Arroz PT 1,42% 6.641 9 Fernanda Gomes SOLIDARIEDADE 1,39% 6.517 10 Gustavo de Carvalho PT 1,38% 6.444 11 Venancio PT 1,35% 6.318 12 Deolindo Moura PT 1,31% 6.155 13 Carlos Ribeiro PDT 1,31% 6.141 14 Zé Neto MDB 1,29% 6.056 15 Valdemir Virgino PRD 1,29% 6.052 16 Ismael Silva PP 1,25% 5.866 17 Elzuila Calisto PT 1,25% 5.863 18 Petrus Evelyn PP 1,25% 5.848 19 Delegado James Guerra AVANTE 1,23% 5.754 20 João Pereira PT 1,22% 5.693 21 Luis Andre PL 1,20% 5.631 22 Samuel Alencar UNIÃO 1,15% 5.379 23 Dudu PT 1,15% 5.374 24 Zé Filho PSD 1,01% 4.740 25 Lucy Soares MDB 0,99% 4.633 26 Aluísio Sampaio PP 0,98% 4.603 27 Fernando Lima PDT 0,90% 4.209 28 Carpejanne Gomes PODE 0,64% 3.003 29 Tatiana Medeiros PSB 0,62% 2.925

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.