Lista dos vereadores eleitos em Teixeira de Freitas-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Teixeira de Freitas – BA, que aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população local está atenta para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os dados são processados, cresce a curiosidade sobre quem serão os vereadores eleitos em Teixeira de Freitas, uma informação que deve ser divulgada nas próximas horas.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Teixeira de Freitas nas eleições de 2024:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Tequinha Brito DC 2,57% 2.060 2 Adriano Souza DC 1,95% 1.563 3 Joris de Gel UNIÃO 1,68% 1.350 4 Bernardo Cabral PRD 1,48% 1.191 5 Vanderley do Social MDB 1,46% 1.171 6 Bruno Barbosa PDT 1,46% 1.170 7 Marquinhos Gomes PDT 1,45% 1.166 8 Wemerson Sales PDT 1,45% 1.164 9 Rose Assistente Social PRD 1,39% 1.116 10 Clemeson do Postinho UNIÃO 1,39% 1.113 11 Marcelo Teixeira PRD 1,34% 1.076 12 João Alves Filho PC do B 1,33% 1.065 13 Ronaldo Baitakão PSDB 1,32% 1.059 14 Jucelio Silva PC do B 1,31% 1.053 15 Ailton Cruz PRD 1,26% 1.014 16 Simara do Projeto Resgate AVANTE 1,24% 994 17 Jonatas MDB 1,23% 984 18 Claudio Novo Tempo PSD 1,23% 983 19 Paulão do Trabalho UNIÃO 1,06% 849

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus respectivos partidos ou coligações.