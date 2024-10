Lista dos vereadores eleitos em Tatuí-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tatuí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda com grande interesse a divulgação oficial dos eleitos na cidade.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A corrida eleitoral em Tatuí demonstrou o engajamento da população local, que compareceu às urnas para exercer seu direito democrático e escolher seus representantes na Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Tatuí para a próxima legislatura são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 João Eder UNIÃO 3,48% 2.025 2 Cintia Yamamoto PP 3,16% 1.841 3 Renan Cortez MDB 2,99% 1.740 4 Kelvin PT 2,50% 1.453 5 Enfermeiro Maurício PP 2,38% 1.386 6 Rosana do Supermercado PSD 2,31% 1.345 7 Micheli Vaz PSD 2,28% 1.326 8 Paulinho Motos PSD 2,10% 1.222 9 Vade Manoel É Inclusão REPUBLICANOS 1,98% 1.152 10 Gabriela Xavier Protetora PODE 1,76% 1.023 11 Leandro Magrão MDB 1,60% 930 12 Marcio do Santa Rita PP 1,56% 908 13 João Jj SOLIDARIEDADE 1,50% 874 14 Bossolan da Radio PL 1,47% 858 15 Elaine Miranda PL 1,46% 852 16 Alex Mota UNIÃO 1,46% 852 17 Eduardinho Amigo do Povo REPUBLICANOS 1,38% 801

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em consideração não apenas os votos individuais, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo, garantindo uma representação proporcional na Câmara Municipal.