Lista dos vereadores eleitos em Tasso Fragoso-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tasso Fragoso neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Tasso Fragoso. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Tasso Fragoso tem sido ansiosamente aguardado, com cidadãos reunidos em praças e estabelecimentos públicos, discutindo as possibilidades e especulando sobre os prováveis eleitos. A cidade, conhecida por seu engajamento político, demonstra mais uma vez o interesse da população em participar ativamente do processo democrático, refletindo a importância das decisões tomadas nas urnas para o futuro do município.

Com os dados oficiais apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram o direito de representar a população de Tasso Fragoso na Câmara Municipal. Confira abaixo a tabela com os eleitos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TASSO FRAGOSO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jamisson de Guilherme REPUBLICANOS 9,89% 634 2 Marcos Barreira PRD 7,34% 471 3 Renan Matos PRD 6,75% 433 4 Bruno Silva REPUBLICANOS 6,17% 396 5 Antônio Filho PSD 5,79% 371 6 Ana Luiza Lopes PDT 5,07% 325 7 Aaron Leonardo PRD 5,04% 323 8 Di Palmeira MDB 4,58% 294 9 João Victor PSD 3,82% 245

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral é obtido dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher, garantindo assim uma distribuição mais equitativa das cadeiras entre os partidos.