Lista dos vereadores eleitos em Taquaritinga-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Taquaritinga neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Taquaritinga. O processo de apuração está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em breve divulgará o resultado das eleições 2024.

Os eleitores da cidade compareceram às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Essa metodologia leva em consideração não apenas o número de votos individuais, mas também o desempenho dos partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Taquaritinga:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TAQUARITINGA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mirian Ponzio PT 3,82% 998 2 Véio Modesto PSD 2,86% 747 3 Livia Zuppani MDB 2,62% 685 4 Claudinei Baixinho do Posto NOVO 2,54% 664 5 Beto Girotto MDB 2,50% 653 6 Maria Azevedo PL 2,36% 617 7 Delo Bate Bola UNIÃO 2,22% 579 8 Denis Machado MDB 2,09% 545 9 Marcelo Marinho REPUBLICANOS 2,01% 524 10 Gabriel Belarmino PL 1,99% 520 11 Meire Mazzini PL 1,91% 499 12 Dr Peria MDB 1,76% 459 13 Fernandinho Cabeleireiro PT 1,59% 414 14 Jhow Adorno PRD 1,43% 374 15 Raimundo do Rancho PSDB 1,24% 325

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.