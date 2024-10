Lista dos vereadores eleitos em Tanhaçu-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tanhaçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os dados são processados, a população de Tanhaçu acompanha de perto, ansiosa para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Tanhaçu.

Conforme os números preliminares, já é possível vislumbrar quem serão os novos legisladores municipais. Abaixo, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TANHAÇU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rick de Natal PT 7,74% 1.195 2 Miranildo AVANTE 5,82% 899 3 Danilo da Torta PSD 5,51% 851 4 Emilson de Duca UNIÃO 5,32% 821 5 Rogério Ferreira SOLIDARIEDADE 5,23% 807 6 Júnior de Aliomar PT 5,05% 780 7 Tiago de Ourives PT 4,59% 709 8 Li de Leandro SOLIDARIEDADE 4,10% 633 9 Jefferson Rocha SOLIDARIEDADE 3,49% 539 10 Zenildo Abreu AVANTE 3,27% 505 11 Bira das Bruacas PSD 2,59% 400

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.