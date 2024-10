Lista dos vereadores eleitos em Tangará da Serra-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tangará da Serra neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o Legislativo municipal.

Os olhos da população estão voltados para a definição dos novos representantes que ocuparão as cadeiras no plenário pelos próximos quatro anos. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política local, demonstra grande interesse no desfecho deste pleito, que definirá os rumos das políticas públicas e do desenvolvimento do município nos próximos anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Tangará da Serra foram definidos seguindo a regra do quociente eleitoral. Abaixo, apresentamos a lista completa dos candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TANGARÁ DA SERRA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Horacio Pereira REPUBLICANOS 4,08% 1.836 2 Escobar PL 3,97% 1.785 3 Esdras Moraes PL 3,39% 1.526 4 Hélio da Nazaré PL 3,27% 1.468 5 Evânia Félix MDB 3,14% 1.414 6 Edmilson Porfirio PODE 2,99% 1.343 7 Niltinho do Lanche MDB 2,30% 1.033 8 Renato Calhas UNIÃO 2,20% 990 9 Sarah Botelho PSD 2,19% 986 10 Dona Neide UNIÃO 1,99% 893 11 Romer Japonês MDB 1,97% 886 12 Prof Sebastian UNIÃO 1,94% 873 13 Fabio Brito REPUBLICANOS 1,63% 733 14 Zi Lima PRD 1,31% 591

É importante ressaltar que, de acordo com as regras estabelecidas pelo TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.