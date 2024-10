Lista dos vereadores eleitos em Tanabi-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tanabi neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tanabi. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar o resultado das eleições 2024 em breve.

Enquanto a contagem oficial não é finalizada, especulações sobre os possíveis eleitos circulam pela cidade. A população está atenta às redes sociais e aos meios de comunicação locais, buscando informações sobre quem serão os novos representantes na Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo TSE indicam que os seguintes candidatos foram eleitos vereadores em Tanabi:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TANABI

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Zé Francisco PSD 5,35% 823 2 Celso Lima UNIÃO 4,90% 754 3 Dionisio Protetor PP 4,37% 673 4 Joilson Vasconcelos PSB 3,94% 607 5 Dr Rodrigo PSB 3,69% 568 6 Devinha Zanetoni MDB 3,64% 560 7 Waldir do Zé Baiano PRD 3,31% 509 8 Cocó Magri PL 3,14% 484 9 Michel Pina PSB 2,91% 448 10 João Vitor O Primo REPUBLICANOS 2,78% 428 11 Glaucia Lechado REPUBLICANOS 2,53% 390

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.