Lista dos vereadores eleitos em Taiaçu-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Taiaçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Taiaçu. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Taiaçu tem sido aguardado com grande interesse pela população local. A cidade, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores, refletindo o engajamento político dos moradores. A expectativa é que a divulgação oficial dos eleitos ocorra nas próximas horas, trazendo clareza sobre a composição do novo legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Taiaçu para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rodrigo Vorto MDB 9,30% 352 2 Dadinho PSD 7,05% 267 3 Dionas da Quitanda REPUBLICANOS 5,39% 204 4 Bistafa PSD 5,26% 199 5 Luzia Piotto MDB 4,78% 181 6 Sonia Campos MDB 4,70% 178 7 Adnan Carvalho REPUBLICANOS 4,49% 170 8 Adelaide Silva SOLIDARIEDADE 3,99% 151 9 Daniel Camargo SOLIDARIEDADE 3,72% 141

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Os partidos e coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuídas entre seus candidatos mais votados. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, mas cujo partido não atingiu o quociente necessário.