Lista dos vereadores eleitos em Suzano-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Suzano neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a apuração oficial realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Suzano promete trazer novidades para o cenário político local. A cidade, que faz parte da região metropolitana de São Paulo, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador, com debates intensos sobre temas cruciais para o desenvolvimento do município nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Suzano para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Leandrinho PL 5,08% 8.138 2 Denis Filho Pedrinho Mercado PSD 3,27% 5.244 3 Maizena PRD 3,02% 4.837 4 Baiano da Saúde PL 2,72% 4.363 5 Artur Takayama PL 2,35% 3.773 6 Rogerio Castilho PSB 2,07% 3.311 7 Marcio Malt PL 1,82% 2.923 8 Max do Futebol PL 1,69% 2.709 9 André Chiang PL 1,64% 2.635 10 Marcel da Ong PRD 1,53% 2.459 11 Adilson Horse UNIÃO 1,46% 2.337 12 Pacola PSD 1,45% 2.329 13 Jaime Siunte AVANTE 1,44% 2.302 14 Josias Mineiro PC do B 1,36% 2.173 15 Dirceu Filho Carlão da Limpeza REPUBLICANOS 1,33% 2.132 16 João Sabugo PRD 1,32% 2.112 17 Zé Oliveira MDB 1,19% 1.908 18 André Dourado PT 1,16% 1.857 19 Inhame MDB 1,10% 1.760

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos individuais. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.