Lista dos vereadores eleitos em Sul Brasil-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sul Brasil neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, que promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade catarinense. A população está atenta para saber quem serão os nove representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos, defendendo os interesses da comunidade.

Conforme as informações divulgadas pelo TSE, os vereadores eleitos em Sul Brasil para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Fabiane Pesenato Gotz – Fabi PP 9,98% 223 2 Caprini PSDB 7,52% 168 3 Sidinei Amann PL 6,80% 152 4 Agata Paula PT 6,35% 142 5 Ramadan Cremonini PSD 5,06% 113 6 Felipe Werner PL 3,94% 88 7 Fabio Gerhard MDB 3,67% 82 8 Doda Brandaleze PL 3,49% 78 9 Avelino REPUBLICANOS 2,77% 62

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o número de votos recebidos pelo partido ou coligação como um todo, o que pode resultar na eleição de um candidato com menos votos individuais, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Essa regra visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.