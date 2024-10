Lista dos vereadores eleitos em Sud Mennucci-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sud Mennucci neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os números vão sendo consolidados, cresce a curiosidade sobre quem serão os vereadores eleitos em Sud Mennucci, uma decisão que impactará diretamente o futuro da cidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Sud Mennucci:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SUD MENNUCCI

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Paula Alegre PSD 9,00% 453 2 Adilson do Zú PSDB 6,75% 340 3 Pedrão Moreira REPUBLICANOS 5,58% 281 4 Valéria do Barroso MDB 4,99% 251 5 Antonio Lisboa da Farmacia MDB 4,31% 217 6 Ronaldo Toquetão PSD 3,87% 195 7 Ratinho REPUBLICANOS 3,61% 182 8 Patrick Carvalho REPUBLICANOS 2,84% 143 9 Lorival Carcaça PL 2,54% 128

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas disponíveis na Câmara. As vagas são então distribuídas entre os partidos de acordo com o número de votos recebidos, e dentro de cada partido, os candidatos mais votados são eleitos até preencher as vagas conquistadas pela legenda.