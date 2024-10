Lista dos vereadores eleitos em Sousa-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sousa, na Paraíba, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve divulgará a lista oficial dos vereadores eleitos em Sousa. A cidade, conhecida como a "Cidade Sorriso", verá uma renovação em sua representação política local, com faces novas e experientes compondo o quadro de vereadores para o próximo mandato.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Sousa são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Radamés Estrela PSB 7,01% 2.736 2 Amanda Silveira PSB 6,82% 2.664 3 Bruna Veras PSB 4,18% 1.631 4 Diógenes Ferreira PSD 3,63% 1.417 5 Novinho de Carlão PDT 3,62% 1.413 6 George Sucupira PSD 3,25% 1.270 7 Johanna Estrela PDT 3,16% 1.234 8 Abel Sales PSB 3,11% 1.213 9 Dênis Formiga PSB 2,94% 1.147 10 Delani Gledson PSB 2,90% 1.132 11 Daniel Pinto PT 2,15% 838 12 Marcio das Bancas SOLIDARIEDADE 2,11% 825 13 Ananias Vieira MDB 1,97% 769 14 Tekin Linhares SOLIDARIEDADE 1,97% 769 15 Pipoca PL 1,82% 711

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.