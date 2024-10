Lista dos vereadores eleitos em Sítio Novo do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sítio Novo do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os olhos da população estão voltados para o TSE, responsável pela apuração oficial dos dados eleitorais. A cada atualização, cresce a ansiedade para conhecer quem serão os novos representantes legislativos do município. O sistema de votação eletrônico brasileiro é reconhecido por sua eficiência e rapidez, o que deve proporcionar resultados confiáveis em um curto espaço de tempo.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Sítio Novo do Tocantins para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sinhozinho Farias UNIÃO 15,39% 1.018 2 Manoel Farias UNIÃO 11,93% 789 3 Enfermeira Elieusa UNIÃO 9,83% 650 4 Mayza Pacheco UNIÃO 8,36% 553 5 Cleylson de Paula UNIÃO 7,92% 524 6 Wideglan do Bira UNIÃO 7,62% 504 7 Sebastião da Sumaúma UNIÃO 6,94% 459 8 Darlan Teixeira UNIÃO 5,96% 394 9 Irmão Marcos Aurelio REPUBLICANOS 4,76% 315

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada dos diferentes grupos políticos no legislativo municipal.