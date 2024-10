Lista dos vereadores eleitos em Silvânia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Silvânia neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Silvânia, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Silvânia promete trazer novidades e confirmar algumas lideranças políticas locais. A apuração dos votos está em andamento, e os candidatos, assim como seus apoiadores, permanecem atentos a cada atualização do sistema do TSE.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Silvânia são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SILVÂNIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Luis da Van REPUBLICANOS 4,66% 588 2 Hamilton Marmita SOLIDARIEDADE 4,56% 575 3 Pastor Genilton PL 4,37% 552 4 Tati Duarte UNIÃO 4,16% 525 5 Silvério Lobo SOLIDARIEDADE 3,75% 473 6 Mi PP 3,65% 461 7 Almiro da Faixa PP 3,40% 429 8 Matheus Brito MDB 3,37% 425 9 Alba Stefânia UNIÃO 3,34% 421 10 Julio Cesar REPUBLICANOS 2,81% 355 11 Jarim MDB 2,67% 337

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Este sistema visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.