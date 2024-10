Lista dos vereadores eleitos em Severiano de Almeida-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Severiano de Almeida – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos para vereadores e demais cargos municipais já está em andamento, sob a supervisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os olhos da população estão voltados principalmente para a disputa acirrada das cadeiras na Câmara Municipal. A corrida eleitoral para vereadores eleitos em Severiano de Almeida tem sido intensa, com candidatos de diversos partidos buscando o apoio dos eleitores locais. A cidade, conhecida por seu engajamento político, vive um momento crucial para definir seus representantes para os próximos quatro anos.

À medida que os dados são apurados pelo TSE, os primeiros resultados começam a surgir, delineando o novo cenário político da cidade. A seguir, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram as vagas na Câmara Municipal de Severiano de Almeida:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SEVERIANO DE ALMEIDA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ferrari MDB 8,88% 277 2 Rafa Lucini PSDB 8,59% 268 3 Hilario Farikoski MDB 7,75% 242 4 Zanella PT 6,44% 201 5 Vero Kubiak MDB 5,67% 177 6 Borre PT 5,38% 168 7 Camila Parcianello MDB 5,38% 168 8 Deconto MDB 5,13% 160 9 Renan Sadowski PDT 4,55% 142

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito devido ao bom desempenho de sua legenda, garantindo assim uma representação mais diversificada na Câmara Municipal.