Lista dos vereadores eleitos em Sete Quedas-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Sete Quedas – MS, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, que definirá os representantes do poder legislativo municipal para os próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade sul-mato-grossense. A população, que compareceu em peso às urnas, agora aguarda para conhecer quem serão seus novos representantes na Câmara Municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Sete Quedas, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SETE QUEDAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Daiane Barolo PL 6,26% 375 2 Donizete Santa Luzia PRD 5,87% 352 3 Ronaldo Neves PP 5,81% 348 4 Saulinho Moto Taxi PSDB 5,57% 334 5 Professor Welton UNIÃO 4,69% 281 6 Paulo Chagas PSDB 4,61% 276 7 Miro do Carioca PP 4,47% 268 8 Paolo Marcato PL 4,15% 249 9 Jonhn da Farmácia PSB 3,30% 198

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é eleito, pois a distribuição das cadeiras leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.