Lista dos vereadores eleitos em Sete de Setembro-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sete de Setembro – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Sete de Setembro. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar o resultado das eleições 2024 em breve, definindo os novos representantes da Câmara Municipal.

Com a apuração em andamento, a população local está atenta para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. O pleito deste ano contou com uma participação expressiva dos eleitores, demonstrando o engajamento da comunidade na escolha de seus representantes políticos.

À medida que os números são consolidados, já é possível vislumbrar o perfil da nova composição da Câmara de Vereadores. A diversidade de partidos e candidatos reflete a pluralidade de ideias e propostas apresentadas durante a campanha eleitoral, prometendo debates acalorados e representatividade para diferentes segmentos da sociedade local.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Sete de Setembro:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SETE DE SETEMBRO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ademar Dluzniewski PP 9,95% 168 2 Bruna Politowski PT 9,12% 154 3 Rosane Grabia MDB 9,00% 152 4 Angela Lidia Teikowski PT 7,76% 131 5 Peres PDT 6,40% 108 6 Joel Welter PT 6,10% 103 7 Davi Luis Jaskulski PDT 5,98% 101 8 Edson Pollo PP 5,63% 95 9 Adelar Roberto Donadel Polaco PP 5,09% 86

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.