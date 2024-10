Lista dos vereadores eleitos em Sento Sé-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sento Sé neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Sento Sé. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Sento Sé promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal. A população está atenta para saber quem serão os representantes que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Sento Sé são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Julliano Afonso PT 7,57% 1.973 2 Denis Almeida PSD 7,28% 1.897 3 Hailton Rocha PSD 6,26% 1.633 4 Arthur de Renatinho MDB 5,52% 1.438 5 Jamerson Pescador PSDB 5,02% 1.309 6 Robinho de Zé Donana PT 4,98% 1.299 7 Jader Sento Se PSD 4,69% 1.223 8 Wallace Rodrigues PT 3,96% 1.031 9 Sandro Jatobá PT 3,66% 955 10 Mael Barros MDB 3,37% 878 11 Eminho MDB 3,26% 849 12 Edilson dos Boscos PT 3,12% 814 13 Eduardo Bacellar PSDB 2,16% 563

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.