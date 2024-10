Lista dos vereadores eleitos em Senhor do Bonfim-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Senhor do Bonfim neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os bonfinenses aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Senhor do Bonfim. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados para determinar o resultado das eleições 2024.

Com a apuração em andamento, a cidade se prepara para conhecer seus novos representantes na Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da população local, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático. O processo de contagem dos votos está sendo realizado com transparência e rigor, seguindo todos os protocolos estabelecidos pela Justiça Eleitoral.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Senhor do Bonfim, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SENHOR DO BONFIM

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Weslen Aquino UNIÃO 5,49% 2.285 2 Helson de Carvalho UNIÃO 3,91% 1.628 3 Idailton Galeguinho PP 3,46% 1.442 4 Babão UNIÃO 3,34% 1.391 5 Netinho do Taxi REPUBLICANOS 3,28% 1.366 6 Ary Urbano UNIÃO 2,88% 1.201 7 Rê do Sindicato PT 2,64% 1.098 8 Cleiton Vieira SOLIDARIEDADE 2,59% 1.079 9 Robson Santana PP 1,91% 794 10 Socorro do Pelé PP 1,90% 791 11 Biro Biro REPUBLICANOS 1,86% 773 12 Serjão REPUBLICANOS 1,73% 722 13 Sarah do Niltão PT 1,72% 718 14 Tavinho UNIÃO 1,64% 683 15 Jeorge Catatau AVANTE 1,41% 588

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para eleger um vereador. Isso explica por que a ordem de eleição nem sempre corresponde diretamente ao número de votos individuais recebidos.