Lista dos vereadores eleitos em Senador Alexandre Costa-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Senador Alexandre Costa neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a população local está atenta às atualizações sobre os vereadores eleitos em Senador Alexandre Costa. A disputa acirrada entre os candidatos promete manter o suspense até o último momento, com cada voto fazendo a diferença na definição dos eleitos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Senador Alexandre Costa para o próximo mandato são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Evanda Carneiro REPUBLICANOS 7,13% 503 2 Adryell Alves PSB 6,29% 444 3 Ziel da Familia Lima REPUBLICANOS 5,71% 403 4 Vieras Brito PSB 5,63% 397 5 Charles Mendes UNIÃO 5,22% 368 6 Irma Adriana REPUBLICANOS 5,00% 353 7 Nelson Teixeira PSB 4,96% 350 8 Gago Climaco PDT 4,78% 337 9 Tiago Novolar REPUBLICANOS 4,76% 336

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, determinando assim quantos votos são necessários para que um partido eleja um vereador.