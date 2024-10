Lista dos vereadores eleitos em Selvíria-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Selvíria, no Mato Grosso do Sul, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na casa legislativa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve, a lista oficial dos vereadores eleitos em Selvíria será divulgada. A cidade, que tem uma população estimada em pouco mais de 6 mil habitantes, elegerá 9 vereadores para a próxima legislatura, que se iniciará em 1º de janeiro de 2025.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Selvíria para o mandato 2025-2028 é a seguinte:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Juninho Bastos PSDB 7,76% 466 2º Luciano da Cerâmica PSDB 7,10% 426 3º Brito PSDB 6,83% 410 4º Silvinho PP 6,10% 366 5º Dim da Véstia PSD 6,05% 363 6º Hércules PP 5,66% 340 7º Vinicius do Tonhão PSDB 5,50% 330 8º Bel PP 4,85% 291 9º Nilsinho Pisca PL 3,43% 206

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para a eleição de vereadores leva em conta o quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.