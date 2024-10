Lista dos vereadores eleitos em Sebastião Laranjeiras-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sebastião Laranjeiras neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Sebastião Laranjeiras. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Sebastião Laranjeiras tem sido ansiosamente aguardado, com cidadãos reunidos em praças e estabelecimentos locais, discutindo suas expectativas e analisando o desempenho dos candidatos. A cidade, conhecida por seu engajamento político, demonstra mais uma vez seu compromisso com a democracia, refletido na alta participação dos eleitores nas urnas.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para representar a população de Sebastião Laranjeiras são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SEBASTIÃO LARANJEIRAS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Hortim de Lerivaldo PSB 8,67% 542 2 Coquinho de Miguel PV 8,33% 521 3 Robson de Osmar PSB 7,02% 439 4 Lauro Borges PV 6,99% 437 5 Simone Enfermeira PSD 6,75% 422 6 Sísera Monção PSB 6,11% 382 7 Alessandra de Tozinho PSB 5,84% 365 8 Decão de Piranhas PSD 5,81% 363 9 Weliton Piloto MDB 2,57% 161

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, determinando assim quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma cadeira.