Lista dos vereadores eleitos em Sebastianópolis do Sul-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sebastianópolis do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

A cidade, localizada no interior de São Paulo, vive um momento crucial para sua democracia local. Os eleitores compareceram às urnas para escolher seus representantes, que terão a importante missão de legislar e fiscalizar o executivo pelos próximos quatro anos. A população aguarda com grande interesse para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Sebastianópolis do Sul para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SEBASTIANÓPOLIS DO SUL

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Otamir PSB 10,82% 283 2 Deyvid Veterinario PSD 10,63% 278 3 Lislei Agente de Saude PSD 8,14% 213 4 Gustavo Pereira PODE 7,49% 196 5 Alan Parro PODE 6,80% 178 6 Adilson Piriquito PSD 6,69% 175 7 Cesar Oliveira PODE 6,12% 160 8 Edinho PSD 5,28% 138 9 Cazuza PSD 5,24% 137

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.