Lista dos vereadores eleitos em Sátiro Dias-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Sátiro Dias – BA, que aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população local está atenta para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Sátiro Dias. A cidade, que faz parte do cenário político baiano, vive um momento crucial para definir o futuro da administração local nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Sátiro Dias são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÁTIRO DIAS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marta PSB 12,61% 1.408 2 Eduardo Oliveira PSB 8,22% 918 3 Jorge Camilo PSD 7,57% 845 4 Jorge Muriçoca PSD 7,36% 822 5 Ramon de Caboquinho REPUBLICANOS 7,22% 806 6 Antério Alves Enfermeiro PSB 6,54% 730 7 Vinicius Enfermeiro PSD 6,02% 672 8 Renato da Ambulância PSD 4,58% 512 9 Manoel do Beija Flor PSB 4,54% 507 10 Zé Martins PSB 4,08% 456 11 Falcão da Academia REPUBLICANOS 2,14% 239

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral do seu partido ou coligação.