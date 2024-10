Lista dos vereadores eleitos em Sapucaí-Mirim-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sapucaí-Mirim neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a divulgação oficial dos vereadores eleitos em Sapucaí-Mirim deve acontecer nas próximas horas. A cidade, conhecida por sua beleza natural e hospitalidade, demonstra grande interesse no processo democrático, com muitos eleitores acompanhando de perto a contagem.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Sapucaí-Mirim para o próximo mandato são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nenê da Cantina UNIÃO 8,94% 434 2 Claudney da Saúde AGIR 7,42% 360 3 Camila da Farmácia AVANTE 7,30% 354 4 Clebinho AGIR 6,18% 300 5 Mauro Pasteleiro AVANTE 5,54% 269 6 Wando UNIÃO 4,58% 222 7 Tasso Rennó PP 2,84% 138 8 Benão MDB 2,82% 137 9 Batata da Ponte Nova UNIÃO 2,45% 119

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação no cômputo geral.