Lista dos vereadores eleitos em São Sebastião do Maranhão-MG nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São Sebastião do Maranhão – MG enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para o cargo de vereador. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São Sebastião do Maranhão. A cidade, que tem uma população estimada em cerca de 10 mil habitantes, elegerá 9 vereadores para a próxima legislatura, que terá início em 1º de janeiro de 2025.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para o cargo de vereador em São Sebastião do Maranhão são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Pedro Campos PSDB 14,33% 880 2 Lucimar Gaspar PSDB 8,04% 494 3 Julio Cesar PL 6,51% 400 4 Amauri MOBILIZA 6,37% 391 5 Elimarc Pedreiro MOBILIZA 6,33% 389 6 Adilson Paranhos PSDB 6,14% 377 7 Idelma do Seu Loro MOBILIZA 5,89% 362 8 Chiquinho Sinadávio PL 5,31% 326 9 Idair da Saúde PSDB 3,26% 200

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. As vagas são distribuídas primeiro aos partidos que atingiram o quociente, e depois aos candidatos mais votados dentro desses partidos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.