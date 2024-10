Lista dos vereadores eleitos em São Sebastião da Grama-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Sebastião da Grama neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Sebastião da Grama. O processo de apuração está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em breve deve anunciar o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Com a conclusão da votação, a atenção se volta para a Câmara Municipal, onde nove cadeiras estão em disputa. Os candidatos e suas equipes estão reunidos em diversos pontos da cidade, acompanhando de perto a apuração dos votos. A expectativa é grande, especialmente entre os candidatos que disputaram uma vaga acirrada.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em São Sebastião da Grama são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Rôrô PODE 4,73% 291 2 Marquinho da Dita PP 3,92% 241 3 Luciana Valentim PSD 3,87% 238 4 Eliana Moreira da Farmacia MDB 3,62% 223 5 Vander Peixoto PP 2,86% 176 6 Fernando do Alho PSD 2,86% 176 7 Sabrina Sassa SOLIDARIEDADE 2,70% 166 8 Dito da Farmacia PP 2,37% 146 9 Marcio Tristao REPUBLICANOS 2,19% 135

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, e então são distribuídas as cadeiras proporcionalmente entre os partidos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha obtido um desempenho melhor no cômputo geral.