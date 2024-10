Lista dos vereadores eleitos em São Pedro dos Crentes-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Pedro dos Crentes, no Maranhão, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Pedro dos Crentes. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal já começa a ser delineado, com os primeiros dados chegando à sede do TSE. A cidade, conhecida por seu fervor político, vive momentos de grande expectativa, com eleitores e candidatos atentos a cada atualização. A disputa acirrada entre os concorrentes reflete o engajamento da população local no processo democrático.

Conforme os números são processados, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram o direito de representar a população de São Pedro dos Crentes. Veja abaixo a tabela com os eleitos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Flávio do Vale NOVO 9,14% 393 2 Eliane Cigana UNIÃO 8,84% 380 3 João Filho REPUBLICANOS 8,16% 351 4 Gé do Povo REPUBLICANOS 8,09% 348 5 Lara Vieira REPUBLICANOS 8,00% 344 6 Asaf Sobrinho REPUBLICANOS 6,77% 291 7 Adaias Morais UNIÃO 6,23% 268 8 César Gama NOVO 5,93% 255 9 Luciana da Saude UNIÃO 4,74% 204

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.