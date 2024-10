Lista dos vereadores eleitos em São Miguel do Oeste-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Miguel do Oeste neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Miguel do Oeste. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, prometendo trazer em breve o tão aguardado resultado das eleições 2024.

A disputa acirrada pela Câmara Municipal promete surpreender, com candidatos de diversos partidos lutando para garantir uma das cobiçadas cadeiras. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da população local e o desejo de contribuir para o futuro da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em São Miguel do Oeste são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bufo MDB 3,58% 815 2 Cris Zanatta PSDB 3,06% 697 3 Delegado Zancanaro PL 2,58% 587 4 Demarch PL 2,56% 583 5 Sisse Velozo PSD 2,49% 568 6 Ana Flávia PT 2,41% 549 7 Rodrigo Borghetti PL 2,22% 505 8 Ravier Centenaro PSD 2,12% 484 9 Silvia Kuhn MDB 2,12% 482 10 Marli da Rosa PL 1,97% 448 11 Vivi de Carli PODE 1,94% 442 12 Adilson Pandolfo PT 1,94% 441 13 Andréia Rebelato PSD 1,83% 417

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas da cidade.