Lista dos vereadores eleitos em São Miguel da Boa Vista-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Miguel da Boa Vista – SC neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, inicia-se o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que definirá os novos representantes da Câmara Municipal.

A cidade, com seu clima de interior, vive um momento crucial para o futuro da política local. Os eleitores, após cumprirem seu dever cívico, agora esperam para conhecer quem serão os vereadores eleitos em São Miguel da Boa Vista. A contagem dos votos promete ser um processo minucioso, garantindo a transparência e a legitimidade do pleito.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Miguel da Boa Vista são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Evandro Marcio Canzi PL 8,63% 141 2 Dieison Muller MDB 6,92% 113 3 Darci Lamb MDB 6,67% 109 4 Neco PT 6,55% 107 5 Cebinho PT 6,49% 106 6 Cafú PL 6,43% 105 7 Rafael Mueller PL 6,31% 103 8 Roberto Carlos Sebastiany PP 5,70% 93 9 Vanessa Kluge PL 5,14% 84

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.