Lista dos vereadores eleitos em São Lourenço da Mata-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Lourenço da Mata neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Lourenço da Mata. O resultado das eleições 2024 está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

As urnas foram fechadas, e agora começa a contagem oficial dos votos. A cidade está em clima de expectativa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. É importante lembrar que a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Lourenço da Mata:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO LOURENÇO DA MATA

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Arllan Dourado PSB 3,34% 2.219 2 Camila Albanez AVANTE 3,31% 2.199 3 Luciano do Cruzeiro PSB 2,95% 1.960 4 Dr Gabriel Neto AVANTE 2,76% 1.835 5 Leonardo Barbosa PSB 2,75% 1.829 6 Cuscuz do Povo PSB 2,48% 1.650 7 Gordo de Lages PSB 2,36% 1.570 8 Coíta SOLIDARIEDADE 2,16% 1.435 9 Miquéias Lima REPUBLICANOS 1,98% 1.317 10 Irmã Glauba SOLIDARIEDADE 1,91% 1.271 11 Pedro Batera SOLIDARIEDADE 1,73% 1.153 12 Alcides Francisco REPUBLICANOS 1,70% 1.128 13 Davi Queiroz AGIR 1,56% 1.034 14 Henrique Lobão MDB 1,51% 1.002 15 Ricardo de Gulu PSDB 1,36% 903

Vale ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral é fundamental nesse processo, o que explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido à distribuição das vagas entre os partidos e coligações, garantindo uma representação proporcional na Câmara Municipal.