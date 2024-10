Lista dos vereadores eleitos em São José dos Campos-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São José dos Campos neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São José dos Campos. A cidade, conhecida por sua forte presença no setor aeroespacial e tecnológico, agora se volta para o cenário político, com a população ansiosa para conhecer os nomes que irão representá-la nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São José dos Campos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Amelia Naomi PT 2,39% 8.679 2 Fabião Zagueiro PSD 2,29% 8.310 3 Thomaz Henrique PL 2,27% 8.221 4 Roberto Chagas PL 2,21% 8.017 5 Fernando Petiti PSDB 2,13% 7.726 6 Marcão da Academia Ao Ar Livre PSD 2,04% 7.386 7 Zé Luís PSD 1,90% 6.891 8 Renato Santiago UNIÃO 1,67% 6.051 9 Juliana Fraga PT 1,64% 5.937 10 Carlos Abranches CIDADANIA 1,61% 5.852 11 Rafael Pascucci PSD 1,60% 5.801 12 Roberto do Eleven PSD 1,56% 5.674 13 Lino Bispo PL 1,45% 5.274 14 Claudio Apolinario PSD 1,36% 4.926 15 Marcelo Garcia PRD 1,32% 4.780 16 Milton Vieira Filho REPUBLICANOS 1,22% 4.410 17 Senna PL 1,16% 4.222 18 Rogério da Acasem PP 1,12% 4.069 19 Sidney Campos PSDB 1,09% 3.971 20 Sérgio Camargo PL 0,95% 3.465 21 Gilson Campos PRD 0,92% 3.347

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos na Câmara Municipal.