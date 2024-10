Lista dos vereadores eleitos em São José do Rio Preto-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São José do Rio Preto neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A atenção agora se volta para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em São José do Rio Preto. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa pelas cadeiras na Câmara foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para o desenvolvimento da cidade. Os eleitores compareceram às urnas para escolher seus representantes, demonstrando o compromisso com o futuro de São José do Rio Preto. A participação popular é fundamental para o fortalecimento da democracia local e para garantir que as demandas da população sejam ouvidas no Legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em São José do Rio Preto são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 João Paulo Rillo PSOL 4,56% 9.968 2 Junior UNIÃO 2,78% 6.070 3 Felipe Alcalá PL 2,56% 5.602 4 Alexandre Montenegro PL 2,14% 4.675 5 Paulo Pauléra PP 1,96% 4.274 6 Renato Pupo AVANTE 1,84% 4.015 7 Odélio Chaves PODE 1,84% 4.013 8 Peixão MDB 1,82% 3.982 9 Cb. Julio Donizete PSD 1,78% 3.882 10 Bruno Marinho PRD 1,75% 3.820 11 Márcia Caldas PL 1,72% 3.752 12 Jonathan Santos REPUBLICANOS 1,71% 3.737 13 Bruno Moura PRD 1,55% 3.383 14 Abner Tofanelli PSB 1,54% 3.356 15 Jorge Menezes PSD 1,48% 3.228 16 Pedro Roberto REPUBLICANOS 1,42% 3.098 17 Anderson Branco NOVO 1,25% 2.738 18 Jean Dornelas MDB 1,10% 2.411 19 Professor Tadeu UNIÃO 1,03% 2.262 20 Rossini Diniz MDB 1,01% 2.200 21 Klebinho Kizumba PL 0,96% 2.088 22 Luciano Julião PL 0,95% 2.066 23 Alex do Valdomiro PSB 0,94% 2.046

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar quantas vagas cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, desde que seu partido tenha atingido o quociente necessário. Esse mecanismo visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.