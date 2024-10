Lista dos vereadores eleitos em São José do Rio Pardo-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São José do Rio Pardo neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São José do Rio Pardo, um processo crucial para o futuro político da cidade.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal promete trazer novidades e confirmar algumas expectativas dos eleitores rio-pardenses. A ansiedade é palpável entre candidatos e apoiadores, que aguardam para saber quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Com a apuração concluída, podemos finalmente apresentar a lista oficial dos vereadores eleitos para a próxima legislatura em São José do Rio Pardo. Confira abaixo os nomes dos candidatos que conquistaram o voto da população:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Xandão Tosini CIDADANIA 6,37% 1.668 2 Rafael Kocian MDB 3,56% 931 3 Adriano Jr PODE 3,45% 902 4 Reinaldo Milan PSD 3,04% 796 5 Fernando Gomes REPUBLICANOS 2,97% 778 6 Rubinho Pinheiro UNIÃO 2,54% 664 7 Toco Quessada UNIÃO 2,22% 582 8 Priscila Abreu PDT 1,87% 490 9 Dante Lemes PODE 1,78% 466 10 Sidnei Morgan PDT 1,76% 460 11 Marcelo Clementino REPUBLICANOS 1,65% 433 12 Lucia Libanio PP 1,61% 422 13 Sara Mafepi PL 0,94% 246

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, não apenas a votação individual dos candidatos. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.