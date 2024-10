Lista dos vereadores eleitos em São José do Mantimento-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São José do Mantimento neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São José do Mantimento. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do resultado das eleições 2024.

Com os olhos voltados para o futuro da cidade, os eleitores demonstram grande interesse em conhecer os nomes que irão compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à representação local.

À medida que os números vão sendo divulgados, cresce a ansiedade para saber quem serão os novos vereadores da cidade. O TSE trabalha diligentemente para processar os dados e apresentar os resultados oficiais o mais rápido possível, respeitando todos os protocolos de segurança e precisão.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São José do Mantimento:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Matheus Neves PDT 8,04% 233 2 Simao Silas PT 7,66% 222 3 Ademar Sales PDT 7,11% 206 4 Ze do Derly PV 7,07% 205 5 Rondinelli PV 7,04% 204 6 Elvino Lacerda PSD 6,80% 197 7 Adilson do Tião Lua PSB 5,11% 148 8 Cueca PDT 4,73% 137 9 Edgar Berbert PSDB 2,76% 80

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.