Lista dos vereadores eleitos em São João dos Patos-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São João dos Patos, no Maranhão, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São João dos Patos. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal já está sendo processado, e em breve teremos a lista oficial dos candidatos que conquistaram a confiança do eleitorado patense. A disputa acirrada entre os concorrentes mobilizou a cidade nas últimas semanas, com debates, campanhas nas ruas e intensa movimentação nas redes sociais, refletindo o engajamento da população no processo democrático.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos recebidos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Thuany Costa AVANTE 13,46% 2.046 2 Marianna Lyra UNIÃO 6,82% 1.037 3 Raimundo Filho AVANTE 6,79% 1.033 4 Fernandinho AVANTE 6,71% 1.020 5 Marquinho do Paredão AVANTE 6,02% 916 6 Rayanna Noleto AVANTE 6,01% 914 7 Magão AVANTE 5,43% 826 8 Tio Jardel PC do B 5,05% 768 9 Adelson Noleto AVANTE 3,79% 576 10 Brasil MDB 3,67% 558 11 Ana Paula Pavan MDB 3,38% 514

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada dos diferentes grupos políticos na composição do legislativo local.