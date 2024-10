Lista dos vereadores eleitos em São João do Itaperiú-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São João do Itaperiú neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São João do Itaperiú. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do resultado das eleições 2024.

Com os olhos voltados para o futuro da cidade, os eleitores demonstram grande interesse em conhecer os nomes que irão representá-los na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, assegurando uma representação proporcional dos partidos e coligações.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São João do Itaperiú são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Gilberto Azevedo PP 10,39% 386 2 Ozeias Alves PSDB 8,43% 313 3 Vanda PL 8,10% 301 4 Barauna PSDB 6,49% 241 5 Ita PL 6,06% 225 6 Dorival Duarte PSD 6,00% 223 7 Cleide Moreira MDB 5,60% 208 8 Fritz MDB 5,57% 207 9 Douglas PL 4,47% 166

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em consideração não apenas os votos individuais, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.