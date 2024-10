Lista dos vereadores eleitos em São João das Duas Pontes-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São João das Duas Pontes neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São João das Duas Pontes. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que irão compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 é aguardado com grande interesse pela população local, que acompanha de perto o desenrolar da apuração. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à representação no legislativo municipal. À medida que os números vão sendo divulgados, cresce a expectativa para saber quem serão os novos representantes da cidade.

Com base nos dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores eleitos para a próxima legislatura em São João das Duas Pontes. Confira abaixo a tabela com os nomes dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nenê Carta PSD 9,71% 195 2 Leonardo Barucci PL 7,42% 149 3 Soede Cesar PSD 6,17% 124 4 Edielson Paraíba PSD 6,02% 121 5 Thales Longo PSD 5,92% 119 6 Elton Fim PL 5,67% 114 7 Ricardo Rocha PL 5,33% 107 8 Micheli UNIÃO 4,68% 94 9 Irmão Claudinei PSD 4,58% 92

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, permitindo que partidos com mais votos no total elejam candidatos mesmo que estes tenham recebido menos votos individualmente que outros concorrentes.