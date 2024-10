Lista dos vereadores eleitos em São João da Ponta-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São João da Ponta, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São João da Ponta. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes da Câmara Municipal.

O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal é aguardado com grande interesse pelos cidadãos, que acompanham de perto a disputa acirrada entre os candidatos. A definição dos vereadores eleitos segue critérios específicos estabelecidos pela legislação eleitoral, garantindo a representatividade proporcional dos partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São João da Ponta:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOÃO DA PONTA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Professora Giordana PSD 7,58% 433 2 Alan Feitosa PRD 5,60% 320 3 Branco PSD 4,97% 284 4 Dilson Picolé MDB 3,52% 201 5 Jerry Braga MDB 3,20% 183 6 Ivan Pop REPUBLICANOS 3,01% 172 7 Vanderlei PSD 2,89% 165 8 Diana REPUBLICANOS 2,82% 161 9 Samango UNIÃO 2,50% 143

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utiliza o cálculo do quociente eleitoral para definir as cadeiras na Câmara Municipal. Isso significa que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito devido à performance de seu partido ou coligação. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.