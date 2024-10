Lista dos vereadores eleitos em São Gonçalo-RJ nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Gonçalo. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A corrida eleitoral para as 27 cadeiras de vereadores na cidade foi acirrada, com diversos candidatos disputando o voto dos eleitores. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Gonçalo:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Nelsinho Ruas PL 2,48% 11.079 2 Bruno Porto PL 1,55% 6.910 3 Juan Oliveira PL 1,54% 6.891 4 Felipe Brito SOLIDARIEDADE 1,52% 6.786 5 Lecinho REPUBLICANOS 1,44% 6.433 6 Alcemir Maciel AVANTE 1,41% 6.287 7 Patrícia Silva PL 1,36% 6.048 8 Pedro Pericar PL 1,24% 5.526 9 Vinícius UNIÃO 1,23% 5.478 10 Aline Cici Maldonado PL 1,16% 5.189 11 Claudinei Siqueira PRD 1,16% 5.175 12 Nem da Pank Motos UNIÃO 1,12% 5.006 13 Piero Cabral REPUBLICANOS 1,11% 4.955 14 Beto da Serraria PL 1,10% 4.896 15 Magú dos Brinquedos AVANTE 1,07% 4.785 16 Artur Rodrigues PODE 1,03% 4.603 17 Poubel SOLIDARIEDADE 1,02% 4.563 18 Juliano Freitas PT 0,99% 4.414 19 Cacau MDB 0,95% 4.256 20 Alex Loreti CIDADANIA 0,92% 4.122 21 Professor Felipe Guarany MDB 0,92% 4.119 22 Isaac PC do B 0,91% 4.073 23 Natan PP 0,91% 4.051 24 Diney Marins PODE 0,85% 3.800 25 Alan Rodrigues PP 0,85% 3.791 26 Tião Nanci PSDB 0,80% 3.583 27 Dejorge Patricio PDT 0,75% 3.351

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso explica por que alguns candidatos com votação expressiva podem ficar de fora, enquanto outros com menos votos conseguem uma cadeira na Câmara Municipal.