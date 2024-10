Lista dos vereadores eleitos em São Geraldo do Araguaia-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Geraldo do Araguaia neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Geraldo do Araguaia. O processo de apuração está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema seguro e transparente para garantir a integridade do resultado das eleições 2024.

Com os olhos voltados para o futuro da cidade, os eleitores demonstram grande interesse em conhecer os nomes que irão representá-los na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada ao papel dos vereadores na gestão municipal.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma em São Geraldo do Araguaia. Os dados apurados pelo TSE revelam uma distribuição interessante de votos entre os partidos e candidatos, evidenciando as preferências do eleitorado local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em São Geraldo do Araguaia, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Zezinho do Profiro PL 9,26% 1.497 2 Denilson Mangueirão PP 6,24% 1.010 3 Douglas Costa MDB 5,48% 886 4 Lima do Povão MDB 5,08% 821 5 Eduardo Projetos PP 4,32% 698 6 Rozi Silva AVANTE 4,20% 679 7 Romulo Assunção MDB 3,44% 556 8 Marcio Sarigracie PDT 3,02% 489 9 Nego Sandro AVANTE 2,68% 434 10 Rone do Queijo PL 2,25% 364 11 Junior Viana Berranteiro UNIÃO 2,24% 362

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque a distribuição das cadeiras leva em conta não apenas os votos individuais, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo.