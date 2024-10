Lista dos vereadores eleitos em São Gabriel do Oeste-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Gabriel do Oeste – MS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos esperam ansiosos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve divulgará os nomes dos vereadores eleitos em São Gabriel do Oeste. A população está atenta às atualizações, buscando informações sobre quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de São Gabriel do Oeste são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO GABRIEL DO OESTE

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Ramão Gomes UNIÃO 4,45% 719 2 Geraldo Rolim PSDB 4,35% 703 3 Perkão Sales MDB 4,07% 657 4 Valdecir Malacarne PP 3,81% 615 5 Ivone Pierezan MDB 3,65% 589 6 Luizinho do Ferro Velho PSDB 3,63% 587 7 Evandro Biazus REPUBLICANOS 3,27% 528 8 Edson Tozetto Baggio REPUBLICANOS 2,89% 467 9 Ana Moreira PL 2,41% 389 10 Rose Procópio PL 2,34% 378 11 Valter Brandão AVANTE 1,99% 322

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal.