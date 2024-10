Lista dos vereadores eleitos em São Francisco do Sul-SC nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São Francisco do Sul à medida que se aproxima o momento da divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e o anúncio oficial dos vereadores eleitos em São Francisco do Sul.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve teremos a lista completa dos candidatos que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. A cidade, conhecida por sua rica história e belas praias, agora se volta para o futuro político que se desenha com esses novos representantes.

Conforme os primeiros números começam a surgir, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores que terão a responsabilidade de legislar e fiscalizar o executivo municipal pelos próximos quatro anos. A população está atenta, esperando ver se seus candidatos preferidos conseguiram se eleger e quais propostas poderão ser colocadas em prática a partir do próximo ano.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos em São Francisco do Sul, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO FRANCISCO DO SUL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sergio Amaral PODE 3,18% 953 2 Leo da Agroleo UNIÃO 2,92% 875 3 Sandro Maier PODE 2,75% 824 4 Marcon da Pesca PSD 2,57% 769 5 Mira da Estiva MDB 2,54% 760 6 Eduardo Gauchinho PP 2,44% 731 7 Valdir da Cootraporter PL 2,36% 705 8 Prof Rodrigo Graf MDB 2,31% 690 9 Oda PSD 2,27% 680 10 Léo dos Balneários PP 2,27% 679 11 Vagner Porcincula MDB 2,19% 655 12 Maryan PL 1,86% 556 13 Simone da Sb REPUBLICANOS 1,43% 427

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar na eleição de candidatos com menos votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.